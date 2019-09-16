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Ястремська оновила особистий рекорд в рейтингу WTA

Новини » Спорт    16.09.2019 - 10:11
Ястремська оновила особистий рекорд в рейтингу WTA
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Світоліна зберегла третю сходинку

Українська тенісистка Даяна Ястремська встановила нове особисте досягнення в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), вперше в кар'єрі став 28 ракеткою світу. Список світової класифікації станом на 16 вересня опублікований на сайті організації.

Ястремська стала 6 представницею України, якій вдалося потрапити до першої тридцятки рейтингу WTA в одиночному розряді.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на третьому рядку, куди повернулася минулого тижня вперше з жовтня 2017 року.

Леся Цуренко, яка довгий час не виступає через травму, займає в списку 68 місце. Четвертий представник України в першій сотні світового рейтингу Катерина Козлова піднялася на 72 сходинку (+2 позиції).

У першій десятці змін не відбулося:

1. Ешлі Барті (Австралія, 6501)
2. Кароліна Плішкова (Чехія, 6415)
3. Еліна Світоліна (Україна, 5131)
4. Наомі Осака (Японія, 4846)
5. Бьянка Андрееску (Канада, 4835)
6. Сімона Халеп (Румунія, 4803)
7. Петра Квітова (Чехія, 4326)
8. Кікі Бертенс (Нідерланди, 4325)
9. Серена Вільямс (США, 3935)
10. Белінда Бенчіч (Швейцарія, 3738)
...
28. Даяна Ястремська (Україна, +2, 1795)
68. Леся Цуренко (Україна, 907)
72. Катерина Козлова (Україна, +2, 851)

Нагадаємо, Еліна Світоліна не змогла пробитися в півфінал турніру Premier в Чженчжоу.

У фіналі US Open перемогла 19-річна канадка Світоліна вибила Ястремську в матчі за вихід у четверте коло US Open
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