Ястремська не змогла пробитися в чвертьфінал змагань у Флоренції

Firenze Ladies Open, 2-й раунд

Паоліні – Ястремська – 2:1 (7:5, 4:6, 6:3)

Одеситка непогана розпочала, повівши 2:0 з брейком. Утім, італійська тенісистка швидко вирівняла становище та дала старт гойдалкам. Вершини конкурентність досягла в десятому геймі, після якого рахунок укотре став нічийним (5:5).

Проте, до тай-брейку не дійшло. Паоліні холоднокровно здобула очко на власній подачі, а потім "під нуль" виграла ще й на подачі Ястремської. Запалу господарці змагань вистачило і на початку другої партії. Та цього разу камбек вдався українці.

Більше того, після серії обміну брейками Ястремська вирвалася вперед. Далі на власній подачі вона з п'ятої спроби зуміла дотиснути опонентку та зрівняла рахунок за сетами. Довелося грати вирішальну третю партію.

Щоправда, там гаряче було лише в дебюті. З перших чотирьох геймів три завершилися брейками. Попереду знову опинилася Паоліні (3:1). Надалі італійці було достатньо сконцентруватися на власних подачах. Зрештою, цього виявилося досить для перемоги.