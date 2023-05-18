Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований во Флоренции

Firenze Ladies Open, 2-й раунд

Паолини – Ястремская – 2:1 (7:5, 4:6, 6:3)

Одесситка неплохая начала, поведя 2:0 с брейком. Впрочем, итальянская теннисистка быстро выровняла положение и дала старт качелям. Пика конкурентность достигла в десятом гейме, после которого счет в очередной раз стал ничейным (5:5).

Однако до тай-брейка не дошло. Паолини хладнокровно завоевала очко на собственной подаче, а затем "под ноль" выиграла еще и на подаче Ястремской. Пыла хозяйке соревнований хватило и в начале второй партии. Но в этот раз камбэк удался украинке.

Более того, после серии обмена брейками Ястремская вырвалась вперед. Далее на собственной подаче она с пятой попытки сумела дожать оппонентку и сравняла счет по сетам. Пришлось играть решающую третью партию.

Правда, там горячо было только в дебюте. Из первых четырех геймов три завершились брейками. Впереди снова очутилась Паолини (3:1). В дальнейшем итальянке было достаточно сконцентрироваться на своих подачах. В конце концов этого как раз хватило для победы.