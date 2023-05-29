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Ястремська вслід за Костюк зачохлила ракетку на "Ролан Гарросі"

Фото: Даяна Ястремська не здолала перший раунд змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразкою української тенісистки Даяни Ястремської завершився черговий матч стартового кола основної сітки Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Ястремська – Векіч – 0:2 (2:6, 5:7)

Одеситка програла представниці топ-25 Векіч у двох сетах. Хорватка гарно розпочала, оформивши брейк у першому ж геймі. Ястремська з позиції аутсайдера не зуміла нав'язати конкуренцію балканській тенісистці.

Векіч віддала українці лише два гейми в першій партії. Завдяки ж ще одному брейку та якісній власній подачі хорватка зуміла закрити сет усього за 33 хвилини. Трохи напруженішою вийшла друга партія.

Ястремська і Векіч розпочали з подвійного розміну брейками. Коли ж хорватська тенісистка ще раз набрала пункт на подачі опонентки, то одеситка відповіла їй згодом – у восьмому геймі (4:4). Утім, камбеку глядачі не дочекалися.

Українка поступилася на своїй подачі в найвідповідальніший момент, коли рахунок був рівним і "світив" тай-брейк (5:5). Натхненна ж власним досягненням Векіч миттєво закрила сет і матч та вийшла на американку Перу в 1/32 фіналу турніру.

Напередодні Костюк вилетіла в першому раунді French Open. Молода українська тенісистка зазнала поразки від другої ракетки світу Сабаленко. Білоруска переграла суперницю у двох партіях.

До слова, раніше Костюк прокоментувала освистування фанатами за відмову потиснути руку Сабаленко.

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Даяна ЯстремськаТеннис