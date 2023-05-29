RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ястремская вслед за Костюк зачехлила ракетку на "Ролан Гарросе"

Фото: Даяна Ястремская не одолела первый раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Даяны Ястремской завершился очередной матч стартового круга основной сетки Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Ястремская – Векич – 0:2 (2:6, 5:7)

Одесситка проиграла представительнице топ-25 Векич в двух сетах. Хорватка хорошо начала, оформив брейк в первом же гейме. Ястремская с позиции аутсайдера не смогла навязать конкуренцию балканской теннисистке.

Векич отдала украинке всего два гейма в первой партии. Благодаря еще одному брейку и качественной собственной подаче хорватка сумела закрыть сет всего за 33 минуты. Несколько напряженнее вышла вторая партия.

Ястремская и Векич начали с двойного размена брейками. Когда же хорватская теннисистка еще раз набрала пункт на подаче оппонентки, то одесситка ответила ей вскоре – в восьмом гейме (4:4). Впрочем, камбэка зрители не дождались.

Украинка уступила на своей подаче в самый ответственный момент, когда счет был равным и "светил" тай-брейк (5:5). Вдохновленная же собственным достижением Векич мгновенно закрыла сет и матч и вышла на американку Перу в 1/32 финала турнира.

Накануне Костюк вылетела в первом раунде French Open. Молодая украинская теннисистка потерпела поражение от второй ракетки мира Соболенко. Белоруска переиграла соперницу в двух партиях.

Кстати, ранее Костюк прокомментировала освистование фанатами за отказ пожать руку Соболенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннис