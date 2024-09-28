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Ястремська вилетіла в другому раунді China Open

Фото: Даяна Ястремська зачохлила ракетку в Піднебесній (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки від аргентинки українського походження Наді Подороски в другому раунді змагань в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

China Open, 2-й раунд, жінки

Ястремська – Подороска – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

 

Представниця України впевненіше розпочала та невдовзі з брейком зафіксувала стратегічну перевагу (4:1). Утім, аргентинська тенісистка відповіла чотирма пунктами поспіль і вирвалася вперед. Ястремська відповіла ще однією взятою подачею суперниці, але Подороска більше простору не надала.

Після такого фіналу першої партії українка ще потужніше взялася до справи в другому сеті. Ястремська цього разу виграла чотирми гейми поспіль (два брейки). Проте, Подороска знову зуміла повернутися в гру (5:5), а потім довести справу до тай-брейку.

У додатковому геймі суперниці спершу йшли нога в ногу (1:1, 2:2, 3:3). Та поступово ініціативою заволоділа українська тенісистка. Вона взяла три очки поспіль, а після короткої паузи з другої спроби реалізувала сетбол на подачі аргентинки.

А ось на вирішальний сет запалу Ястремської не вистачило. З одним брейком проти двох вона швидко опинилася в аутсайдерах (1:4). Не допоміг повернутися в гру й пекінський дощ, який перервав матч на кілька годин. Після паузи українка змогла взяти ще одне очко та пропустила Подороску в 1/16 фіналу.

До слова, раніше Калініна вилетіла на старті China Open від словачки Шрамкової.

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ТенісДаяна Ястремська