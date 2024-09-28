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Ястремская вылетела во втором раунде China Open

Фото: Даяна Ястремская зачехлила ракетку в Поднебесной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от аргентинки украинского происхождения Нади Подороски во втором раунде соревнований в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, 2-й раунд, женщины

Ястремская – Подороска – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

 

Представительница Украины увереннее начала и вскоре с брейком зафиксировала стратегическое преимущество (4:1). Впрочем, аргентинская теннисистка ответила четырьмя пунктами подряд и вырвалась вперед. Ястремская ответила еще одной взятой подачей соперницы, но Подороска больше простора не предоставила.

После такого финала первой партии украинка еще мощнее принялась за дело во втором сете. Ястремская в этот раз выиграла четыре гейма подряд (два брейка). Однако Подороска снова сумела вернуться в игру (5:5), а затем довести дело до тай-брейка.

В дополнительном гейме соперницы сначала шли нога в ногу (1:1, 2:2, 3:3). Но постепенно инициативой завладела украинская теннисистка. Она взяла три очка подряд, а после короткой паузы со второй попытки реализовала сетбол на подаче аргентинки.

А вот на решающий сет страсти Ястремской не хватило. С одним брейком против двух она быстро очутилась в аутсайдерах (1:4). Не помог вернуться в игру и пекинский дождь, прервавший матч на несколько часов. После паузы украинка смогла взять еще одно очко и пропустила Подороску в 1/16 финала.

К слову, ранее Калинина вылетела на старте China Open от словачки Шрамковой.

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ТеннисДаяна Ястремская