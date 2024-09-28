Ястремская вылетела во втором раунде China Open

China Open, 2-й раунд, женщины

Ястремская – Подороска – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Представительница Украины увереннее начала и вскоре с брейком зафиксировала стратегическое преимущество (4:1). Впрочем, аргентинская теннисистка ответила четырьмя пунктами подряд и вырвалась вперед. Ястремская ответила еще одной взятой подачей соперницы, но Подороска больше простора не предоставила.

После такого финала первой партии украинка еще мощнее принялась за дело во втором сете. Ястремская в этот раз выиграла четыре гейма подряд (два брейка). Однако Подороска снова сумела вернуться в игру (5:5), а затем довести дело до тай-брейка.

В дополнительном гейме соперницы сначала шли нога в ногу (1:1, 2:2, 3:3). Но постепенно инициативой завладела украинская теннисистка. Она взяла три очка подряд, а после короткой паузы со второй попытки реализовала сетбол на подаче аргентинки.

А вот на решающий сет страсти Ястремской не хватило. С одним брейком против двух она быстро очутилась в аутсайдерах (1:4). Не помог вернуться в игру и пекинский дождь, прервавший матч на несколько часов. После паузы украинка смогла взять еще одно очко и пропустила Подороску в 1/16 финала.