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Ястремська відновила прогрес у рейтингу WTA, Світоліна залишилася першою ракеткою України

Фото: Даяна Ястремська набрала форму в новому сезоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною дізналися актуальні позиції в класифікації професіоналок від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Найбільшого прогресу досягла Даяна Ястремська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Національною першою ракеткою залишилася 29-річна Світоліна. Вона втрималася на 20-й позиції, маючи в активі 2212 рейтингових очок.

Натомість Ястремська піднялася вгору ще на три позиції та посідає 26-те місце. Сенсація цьогорічного Australian Open невдовзі може оновити персональний рекорд у класифікації WTA. Найвищим досягненням одеситки залишається 21-ша позиція (січень 2020-го).

До топ-30 тенісисток планети потрапили ще дві українки – Марта Костюк (29-те місце) та Ангеліна Калініна (30-те). Обидві показали помірний прогрес. На попередніх рубежах залишилася досвідчена Леся Цуренко (37-ма позиція). Трохи втратили представниці України в другій сотні рейтингу – Дарія Снігур і Юлія Стародубцева. Їхні втрати компенсували Катаріна Завацька (+1) та Катерина Байндль (+3).

Лідером рейтингу зосталася полька Іга Свьонтек. Її продовжують переслідувати Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Корі Гауфф. Натомість Єлена Рибакіна з Казахстану обійшла Джессіку Пегулу (США) в боротьбі за 4-те місце.

 

До слова, нещодавно Світоліна повернулася до тренувань після травми спини.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська