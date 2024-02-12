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Ястремская возобновила прогресс в рейтинге WTA, Свитолина осталась первой ракеткой Украины

Фото: Даяна Ястремская набрала форму в новом сезоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки во главе с Элиной Свитолиной узнали актуальные позиции в классификации профессионалок Женской теннисной ассоциации (WTA). Наибольшего прогресса достигла Даяна Ястремская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальной первой ракеткой осталась 29-летняя Свитолина. Она удержалась на 20-й позиции, имея в активе 2212 рейтинговых очков.

Тем временем Ястремская поднялась вверх еще на три позиции и занимает 26-е место. Сенсация Australian Open этого года вскоре может обновить персональный рекорд в классификации WTA. Наивысшим достижением одесситки остается 21-я позиция (январь 2020-го).

В топ-30 теннисисток планеты попали еще две украинки – Марта Костюк (29-е место) и Ангелина Калинина (30-е). Обе показали умеренный прогресс. На предыдущих рубежах осталась опытная Леся Цуренко (37-я позиция). Немного потеряли представительницы Украины во второй сотне рейтинга – Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. Их потери компенсировали Катарина Завацкая (+1) и Екатерина Байндль (+3).

Лидером рейтинга осталась полька Ига Свентек. Ее продолжают преследовать Арина Соболенко из Беларуси и американка Кори Гауфф. В свою очередь Елена Рыбакина из Казахстана обошла Джессику Пегулу (США) в борьбе за 4-е место.

 

К слову, недавно Свитолина вернулась к тренировкам после травмы спины.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская