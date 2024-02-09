Світоліна відновила тренування після травми на Australian Open: відео трудових буднів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки .

29-річна спортсменка відновила тренувальний процес. Відеозвіт занять українка виклала в мережу.

"Back to work", – лаконічно написала Світоліна, прикріпивши світлину з тренажерного залу зі задоволеним виразом обличчя.

Українська тенісистка повернулася до тренувань після півмісячної паузи. У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії вона травмувала спину та вимушено відмовилася від продовження боротьби. Сама Світоліна описала ушкодження, як "повне блокування спини".

Наразі турнірні плани національної першої ракетки невідомі. Ще в січні Світоліна потрапила в заявковий список турніру в Дубаях (18-24 лютого). Пізніше відбудуться змагання в американських Сан-Дієго та Остіні. Усі три турніри зіграють на "харді".