Світоліна відновила тренування після травми на Australian Open: відео трудових буднів
Перша ракетка України Еліна Світоліна почала набирати фізичну форму після отриманої у січні дошкульної травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки.
29-річна спортсменка відновила тренувальний процес. Відеозвіт занять українка виклала в мережу.
"Back to work", – лаконічно написала Світоліна, прикріпивши світлину з тренажерного залу зі задоволеним виразом обличчя.
Українська тенісистка повернулася до тренувань після півмісячної паузи. У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії вона травмувала спину та вимушено відмовилася від продовження боротьби. Сама Світоліна описала ушкодження, як "повне блокування спини".
Наразі турнірні плани національної першої ракетки невідомі. Ще в січні Світоліна потрапила в заявковий список турніру в Дубаях (18-24 лютого). Пізніше відбудуться змагання в американських Сан-Дієго та Остіні. Усі три турніри зіграють на "харді".
До слова, раніше Світоліна замкнула топ-20 рейтингу WTA в оновленій версії.
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