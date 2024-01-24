Ястремська стала першою українкою в півфіналі Australian Open в історії: відео

Australian Open, 1/4 фіналу, жінки

Носкова – Ястремська – 0:2 (3:6, 4:6)

До середини стартового сету суперниці грали на рівних. Навіть на брейк Носкової у третьому геймі українка миттєво відповіла зворотним. Ключовим же в партії стали сьомий-восьмий гейми.

Спершу Ястремська на власній подачі не дозволила чеській тенісистці вдруге набрати очко. А далі ззовні легко дотиснула Носкову на "чужій" та після невеликого спротиву оформила сетбол. Усього на партію представниця України витратила 37 хвилин.

Ще запеклішим виявився другий сет. Опонентки йшли за тим же графіком. Щоправда, про брейки в перших розіграшах навіть не йшлося. Вирішальним став сьомий гейм. За рахунку 3:3 Ястремська та Носкова провели найтриваліший гейм, а переможницею з нього на подачі чешки вийшла українська тенісистка.

Так уродженка Одеси відкрила шлях до перемоги. Вона зосередилася на власних подачах і, набравши два пункти, з першої спроби реалізувала матчбол. У півфіналі Ястремська зустрінеться з переможницею протистояння нейтральної росіянки Анни Калінскої та Ціньвень Чжен із Китаю.

23-річна українка оновила персональний рекорд на турнірах серії "Гренд Слем". У рамках 1/2 фіналу на мейджорах вона виступатиме вперше. Окрім того, Ястремська стала першою українкою у півфіналах Australian Open, а також лише другою переможницею кваліфікації у Відкриту еру (з 1968-го), яка дісталася турнірним шляхом так далеко.