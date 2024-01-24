Ястремская стала первой украинкой в полуфинале Australian Open в истории: видео

Australian Open, 1/4 финала, женщины

Носкова – Ястремская – 0:2 (3:6, 4:6)

До середины стартового сета соперницы играли на равных. Даже на брейк Носковой в третьем гейме украинка мгновенно ответила обратным. Ключевым же в партии стали седьмой-восьмой геймы.

Сначала Ястремская на собственной подаче не позволила чешской теннисистке второй раз набрать очко. А дальше внешне легко дожала Носкову на "чужой" и после небольшого сопротивления оформила сетбол. Всего на партию представительница Украины потратила 37 минут.

Еще более ожесточенным оказался второй сет. Оппонентки следовали по тому же графику. Правда, о брейках в первых розыгрышах речь даже не шла. Решающим стал седьмой гейм. При счете 3:3 Ястремская и Носкова провели самый продолжительный гейм, а победительницей из него на подаче чешки вышла украинская теннисистка.

Так уроженка Одессы открыла путь к победе. Она сосредоточилась на своих подачах и, набрав два пункта, с первой попытки реализовала матчбол. В полуфинале Ястремская встретится с победительницей противостояния нейтральной россиянки Анны Калинской и Циньвэнь Чжэн из Китая.

23-летняя украинка обновила персональный рекорд на турнирах серии "Грэнд Слэм". В рамках 1/2 финала на мэйджорах она будет выступать впервые. Кроме того, Ястремская стала первой украинкой в полуфиналах Australian Open, а также лишь второй победительницей квалификации в Открытую эру (с 1968-го), которая дошла по турнирному пути так далеко.