RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ястремская стала первой украинкой в полуфинале Australian Open в истории: видео

Фото: Даяна Ястремская пробилась в четверку лучших из квалификации (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одолела чешку Линду Носкову в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/4 финала, женщины

Носкова – Ястремская – 0:2 (3:6, 4:6)

 

 

До середины стартового сета соперницы играли на равных. Даже на брейк Носковой в третьем гейме украинка мгновенно ответила обратным. Ключевым же в партии стали седьмой-восьмой геймы.

Сначала Ястремская на собственной подаче не позволила чешской теннисистке второй раз набрать очко. А дальше внешне легко дожала Носкову на "чужой" и после небольшого сопротивления оформила сетбол. Всего на партию представительница Украины потратила 37 минут.

Еще более ожесточенным оказался второй сет. Оппонентки следовали по тому же графику. Правда, о брейках в первых розыгрышах речь даже не шла. Решающим стал седьмой гейм. При счете 3:3 Ястремская и Носкова провели самый продолжительный гейм, а победительницей из него на подаче чешки вышла украинская теннисистка.

Так уроженка Одессы открыла путь к победе. Она сосредоточилась на своих подачах и, набрав два пункта, с первой попытки реализовала матчбол. В полуфинале Ястремская встретится с победительницей противостояния нейтральной россиянки Анны Калинской и Циньвэнь Чжэн из Китая.

23-летняя украинка обновила персональный рекорд на турнирах серии "Грэнд Слэм". В рамках 1/2 финала на мэйджорах она будет выступать впервые. Кроме того, Ястремская стала первой украинкой в полуфиналах Australian Open, а также лишь второй победительницей квалификации в Открытую эру (с 1968-го), которая дошла по турнирному пути так далеко.

К слову, ранее вспомнили путь Ястремской в четвертьфинал Australian Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian OpenДаяна ЯстремскаяТеннис