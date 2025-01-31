Ястремська сенсаційно пробилась в півфінал турніру в Лінці: зіграє з кривдницею іншої українки

WTA 500 Лінц, 1/4 фіналу

Даяна Ястремська – Марія Саккарі – 7:5, 6:0

Ястремська, яка в рейтингу WTA посідає 72-гу сходинку, зустрічалась з 31-ю ракеткою світу Марією Саккарі з Греції. Це була друга зустріч суперниць на корті, в першій сильнішою виявилася гречанка.

Саккарі, третя сіяна на турнірі, була явною фавориткою протистояння. Проте українка нав'язала їй гідну боротьбу у першому сеті. Програвши дві свої подачі, вона сама здійснила два брейки. А потім за рахунку 6:5 виграла сет на подачі суперниці.

Щодо другої партії, то її Ястремська взяла під нуль майже без боротьби. Саккарі, здалося, усі сили витратила ще в першому сеті.

Таким чином Ястремська вийшла в півфінал турніру WTA вперше після минулорічного Australian Open. За вихід у фінал вона побореться з переможницею пари Клара Таусон (Данія) – Анна Блінкова. Хто б з них не вийшов на Ястремську, це буде для українки можливістю помститися за співвітчизницю. Адже Таусон у першому колі здолала Ангеліну Калініну. А Блінкова в 1/8 фіналу завдала прикрої поразки Еліні Світоліній.

Фото: Даяна Ястремська на турнірі в Лінці (x.com/WTALinz)