Світоліна вперше від початку повномасштабного вторгнення програла росіянці

Еліна Світоліна стартувала на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці поразкою від "нейтральної" суперниці та залишила змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA 500 Лінц, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна – Анна Блінкова – 4:6, 4:6

Українська, яка в рейтингу WTA перебуває на 24-й сходинці, поступилась 83-й ракетці світу Анні Блінковой. Гра тривала 1 годину та 37 хвилин.

Це була третя зустріч суперниць. У 2023 році Світоліна двічі здолала росіянку на ґрунтових кортах. А на харді вони зіграли вперше.

У стартовому сеті тенісистки щедро роздавали одна одній свої подачі. Росіянка програла три своїх гейми, українка – чотири. Це й стало вирішальним.

Другу партію Світоліна почала більш впевнено, повела – 2:0. Але потім програла три гейми поспіль. У кінцівці вітчизняна тенісистка взяла подачу суперниці, але програла дві свої. Та віддала другу партію з таким же рахунком, як і першу.

Таким чином найтитулованіша тенісистка України вперше від початку повномасштабного вторгнення поступилась суперниці з російським паспортом. До цього вона виграла дев'ять подібних протистоянь поспіль.

Турнір у Лінці став другим для Світоліної в 2025 році. Першим був Australian Open, на якому українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній переможниці Медісон Кіз.