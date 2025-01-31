Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал турнира в Линце: сыграет с обидчицей другой украинки

WTA 500 Линц, 1/4 финала

Даяна Ястремская - Мария Саккари - 7:5, 6:0

Ястремская, которая в рейтинге WTA занимает 72-ю строчку, встречалась с 31-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Это была вторая встреча соперниц на корте, в первой сильнее оказалась гречанка.

Саккари, третья сеяная на турнире, была явной фавориткой противостояния. Однако украинка навязала ей достойную борьбу в первом сете. Проиграв две свои подачи, она сама сделала два брейка. А затем при счете 6:5 ввыиграла сет на подаче соперницы.

Что касается второй партии, то ее Ястремская взяла под ноль почти без борьбы. Саккари, показалось, все силы потратила еще в первом сете.

Таким образом Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA впервые после прошлогоднего Australian Open. За выход в финал она поборется с победительницей пары Клара Таусон (Дания) - Анна Блинкова. Кто бы из них не вышел на Ястремскую, это будет для украинки возможностью отомстить за соотечественницу. Ведь Таусон в первом круге одолела Ангелину Калинину. А Блинкова в 1/8 финала нанесла обидное поражение Элине Свитолиной.

Фото: Даяна Ястремская на турнире в Линце (x.com/WTALinz)