Ястремська закрутила роман з молодшим бійцем ММА: з ким зустрічається зірка тенісу

Українська тенісистка Даяна Ястремська рідко говорить про своє особисте життя, однак зробила виняток і розповіла про коханого, який будує кар’єру у змішаних єдиноборствах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Чемпіон.
"Ми познайомилися ще кілька років тому, але наші стосунки почалися торік. Його звати Давид. Він родом з Одеси, молодший за мене, але це помітно лише в паспорті - за характером і впевненістю він справжній боєць", - зізналася 25-річна Ястремська.
Спортсмен виступає в середній ваговій категорії та має бездоганний послужний список: шість поєдинків - шість перемог.
Востаннє виходив у клітку рік тому, але продовжує активну підготовку.
Одним із його тренувальних таборів був елітний зал American Top Team у Маямі - місце, де готуються топові бійці з усього світу.
Даяна Ястремська (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)
За словами Даяни, "у його вазі важко знайти рівного - слабші не хочуть битися, а до зірок ще не допускають".
"Але так побудована вся система. Щоб пробитися в топ, потрібно пройти стратегічний шлях", - пояснює тенісистка.
При цьому Ястремська щиро вірить у потенціал коханого.
"Я знаю, що він здатен досягти вершини - UFC цілком реально. І коли буде призначена дата наступного бою, я обов’язково розповім про неї - щоб ми всі могли його підтримати", - додала спортсменка.
Даяна Ястремська (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)
Нагадаємо, нещодавно Ястремська не змогла здобути титул у фіналі турніру WTA 250 у Ноттінгемі, поступившись американці Кесслер у напруженому матчі. Цей поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини й став для Даяни сьомим фіналом у кар’єрі та другим у сезоні.
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