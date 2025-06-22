Ястремська поступилась Кесслер в Ноттінгемі: українка програла другий фінал у сезоні

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла здобути четвертий титул у своїй кар'єрі. У фіналі турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі вона поступилася американці Маккартні Кесслер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 250, Ноттінгем, фінал

Маккартні Кесслер (США) – Даяна Ястремська (Україна) – 6:4, 7:5

Як пройшов вирішальний матч

Гра розпочалася за несприятливої погоди: сильний вітер і дощ кілька разів змушували переривати матч. У першому сеті ініціативу швидко захопила Кесслер, яка зробила брейк і повела 5:2. Попри спробу Даяни повернутися у гру, американка завершила партію на свою користь – 6:4.

У другому сеті рівна боротьба точилася до сьомого гейму, коли українка втратила подачу. За рахунку – 3:5 Ястремська була на межі поразки, але відіграла одразу п'ять матчболів і зробила зворотний брейк. Згодом українка вирівняла ситуацію – 5:5. Проте втримати натиск суперниці не змогла: два завершальні гейми виграла Кесслер, яка й оформила перемогу у фіналі.

Фінали на всіх покриттях

Цей фінал став для українки сьомим у кар'єрі, першим з лютого 2025 року та дебютним на трав’яному покритті.

Вихід у вирішальний матч зробив Ястремську першою українкою, яка боролася за титул WTA на всіх трьох основних покриттях – харді, ґрунті та траві.