Ястремская закрутила роман с младшим бойцом ММА: с кем встречается звезда тенниса

Что Ястремская говорит о любимом мужчине

"Мы познакомились еще несколько лет назад, но наши отношения начались в прошлом году. Его зовут Давид. Он родом из Одессы, младше меня, но это заметно только в паспорте - по характеру и уверенности он настоящий боец", - призналась 25-летняя Ястремская.

Спортсмен выступает в средней весовой категории и имеет безупречный послужной список: шесть поединков - шесть побед.

Последний раз выходил в клетку год назад, но продолжает активную подготовку.

Одним из его тренировочных лагерей был элитный зал American Top Team в Майами - место, где готовятся топовые бойцы со всего мира.

Даяна Ястремская (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

По словам Даяны, "в его весе трудно найти равного - более слабые не хотят драться, а к звездам еще не допускают".

"Но так построена вся система. Чтобы пробиться в топ, нужно пройти стратегический путь", - объясняет теннисистка.

При этом Ястремская искренне верит в потенциал любимого.

"Я знаю, что он способен достичь вершины - UFC вполне реально. И когда будет назначена дата следующего боя, я обязательно расскажу о ней, чтобы мы все могли его поддержать", - добавила спортсменка.

Даяна Ястремская (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)