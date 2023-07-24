Ястремська розгромно програла росіянці на старті турніру в Лозанні

Ladies Open Lausanne, 1/16 фіналу

Андрєєва – Ястремська – 2:0 (6:0, 6:2)

Розпочала матч українка вкрай невдало. З програною власною подачею вона доволі швидко "горіла" 0:3. Лише в четвертому геймі Ястремська почала нав'язувати конкуренцію. Утім, це не врятувало її від повного фіаско в першій партії. Одеситка програла сет "під нуль" усього за 29 хвилин.

Не надто краще пішли справи і в другій партії. Андрєєва з брейком повела 2:0, але трохи розслабилася. У третьому геймі Ястремська спромоглася набрати перший пункт. Ще й на подачі росіянки. Щоправда, нейтральна спортсменка тут же відповіла ще одним брейком.

На корті розпочалася гра нервів. Проте, і в ній сильнішою виявилася російська тенісистка. Зі ще двома брейками проти одного здобутого Ястремською очка Андрєєва закрила сет і матч. Тривав поєдинок усього 66 хвилин.

У наступному колі росіянка зустрінеться з угоркою Аною Бондар. Вона в першому колі змагань вибила іспанку Большову. Призовий фонд турніру в Лозанні склав понад 250 тисяч доларів.