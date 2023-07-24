RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ястремская разгромно проиграла россиянке на старте турнира в Лозанне

Фото: Даяна Ястремская уступила юниорке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не справилась с 16-летней уроженкой РФ Миррой Андреевой в первом круге соревнований в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Ladies Open Lausanne, 1/16 финала

Андреева – Ястремская – 2:0 (6:0, 6:2)

Начала матч украинка крайне неудачно. С проигранной собственной подачей она довольно быстро "горела" 0:3. Лишь в четвертом гейме Ястремская стала навязывать конкуренцию. Впрочем, это не избавило ее от полного фиаско в первой партии. Одесситка проиграла сет "под ноль" всего за 29 минут.

Не слишком лучше пошли дела и во второй партии. Андреева с брейком повела 2:0, но немного расслабилась. В третьем гейме Ястремская смогла набрать первый пункт. Еще и на подаче россиянки. Правда, нейтральная спортсменка тут же ответила еще одним брейком.

На корте началась игра нервов. Однако и в ней сильнее оказалась российская теннисистка. С еще двумя брейками против одного добытого Ястремской очка Андреева закрыла сет и матч. Продолжался поединок всего 66 минут.

В следующем круге россиянка встретится с венгеркой Аной Бондарь. Она в первом круге соревнований выбила испанку Большову. Призовой фонд турнира в Лозанне составил свыше 250 тысяч долларов.

К слову, накануне Снигур триумфовала на турнире ITF в Витории-Гастейс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннис