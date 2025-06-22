Ястремська проти Кесслер у фіналі WTA 250 в Ноттінгемі: хто фаворит у битві за титул сьогодні

З ким та коли зіграє українка

Фінальний матч відбудеться в неділю, 22 червня. Початок – о 14:00 за Києвом.

Суперницею буде 25-річна 42-га ракетка світу – американка Маккартні Кесслер. Ястремська в рейтингу WTA зараз посідає 46-ту сходинку.

Це буде третя зустріч тенісисток на корті. Зараз рахунок нічийний – 1:1. У грудні 2023-го українка здолала американку на турнірі WTA 125 у французькому Анже – 5:7, 6:3, 7:6. А в січні цього року суперниці перетнулись вдруге: на турнірі WTA 250 в австралійському Хобарті перемогла Кесслер – 7:5, 6:4. Обидві зустрічі проходили на харді.

Шлях тенісисток до фіналу

На шляху до вирішального поєдинку обидві тенісистки обіграли по чотири суперниці. З них – по три, які перебувають вище за них у світовому рейтингу.

Ястремська почувається на турнірі дуже впевнено. Поки вона програла в Ноттінгемі лише один сет.

Шлях Ястремської:

1/16: Ольга Даниловіч (Сербія, №37 WTA) – 6:4, 7:6

1/8: Антонія Ружіч (Хорватія, №98 WTA) – 6:2, 2:6, 6:4

1/4: Лейла Фернандес (Канада, №30 WTA) – 6:3, 7:6

1/2: Магда Лінетт (Польща, №31 WTA) – 6:4, 6:4

Натомість дорога Кесслер до фіналу була більш важкою.

Шлях Кесслер:

1/16: Беатріс Аддад Мая (Бразилія, №21 WTA) – 7:5, 6:7, 7:5

1/8: Лінь Чжу (Китай, №309 WTA) – 6:1, 6:4

1/4: Кеті Бултер (Велика Британія, №39 WTA) – 6:3, 3:6, 6:4

1/2: Ребекка Шрамкова (Словаччина, №38 WTA) – 6:4, 6:2

Що означає фінал для Ястремської

Для 25-річної Ястремської це перший фінал на трав'яному покритті в рамках WTA-турів. Раніше вона жодного разу не проходила далі півфінальної стадії на цьому типі корту.

Також це буде другий фінал у сезоні 2025 року. У лютому українка вже грала у вирішальному поєдинку на турнірі в австрійському Лінці, де поступилася "нейтральній" росіянці Александровій.

Загалом це буде 7-й фінал у кар'єрі Ястремської на рівні WTA. На її рахунку три титули, останній з яких вона здобула ще у 2019 році.

Хто фаворит матчу

На думку букмекерів, Ястремська є фавориткою фіналу. Проте коефіцієнти на перемогу українки та американки майже рівні.

Успіх Ястремської оцінюється в 1,81. На перемогу Кесслер ставки приймають з коефіцієнтом – 1,88.

Найбільш вірогідним результатом вважають перемогу однієї з тенісисток за підсумками двох сетів.