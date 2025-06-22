Ястремська проти Кесслер у фіналі WTA 250 в Ноттінгемі: хто фаворит у битві за титул сьогодні
Третя ракетка України Даяна Ястремська спробує завоювати свій перший титул за останні шість років у фіналі трав'яного турніру WTA 250 в англійському Ноттінгемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
З ким та коли зіграє українка
Фінальний матч відбудеться в неділю, 22 червня. Початок – о 14:00 за Києвом.
Суперницею буде 25-річна 42-га ракетка світу – американка Маккартні Кесслер. Ястремська в рейтингу WTA зараз посідає 46-ту сходинку.
Це буде третя зустріч тенісисток на корті. Зараз рахунок нічийний – 1:1. У грудні 2023-го українка здолала американку на турнірі WTA 125 у французькому Анже – 5:7, 6:3, 7:6. А в січні цього року суперниці перетнулись вдруге: на турнірі WTA 250 в австралійському Хобарті перемогла Кесслер – 7:5, 6:4. Обидві зустрічі проходили на харді.
Шлях тенісисток до фіналу
На шляху до вирішального поєдинку обидві тенісистки обіграли по чотири суперниці. З них – по три, які перебувають вище за них у світовому рейтингу.
Ястремська почувається на турнірі дуже впевнено. Поки вона програла в Ноттінгемі лише один сет.
Шлях Ястремської:
- 1/16: Ольга Даниловіч (Сербія, №37 WTA) – 6:4, 7:6
- 1/8: Антонія Ружіч (Хорватія, №98 WTA) – 6:2, 2:6, 6:4
- 1/4: Лейла Фернандес (Канада, №30 WTA) – 6:3, 7:6
- 1/2: Магда Лінетт (Польща, №31 WTA) – 6:4, 6:4
Натомість дорога Кесслер до фіналу була більш важкою.
Шлях Кесслер:
- 1/16: Беатріс Аддад Мая (Бразилія, №21 WTA) – 7:5, 6:7, 7:5
- 1/8: Лінь Чжу (Китай, №309 WTA) – 6:1, 6:4
- 1/4: Кеті Бултер (Велика Британія, №39 WTA) – 6:3, 3:6, 6:4
- 1/2: Ребекка Шрамкова (Словаччина, №38 WTA) – 6:4, 6:2
Що означає фінал для Ястремської
Для 25-річної Ястремської це перший фінал на трав'яному покритті в рамках WTA-турів. Раніше вона жодного разу не проходила далі півфінальної стадії на цьому типі корту.
Також це буде другий фінал у сезоні 2025 року. У лютому українка вже грала у вирішальному поєдинку на турнірі в австрійському Лінці, де поступилася "нейтральній" росіянці Александровій.
Загалом це буде 7-й фінал у кар'єрі Ястремської на рівні WTA. На її рахунку три титули, останній з яких вона здобула ще у 2019 році.
Хто фаворит матчу
На думку букмекерів, Ястремська є фавориткою фіналу. Проте коефіцієнти на перемогу українки та американки майже рівні.
Успіх Ястремської оцінюється в 1,81. На перемогу Кесслер ставки приймають з коефіцієнтом – 1,88.
Найбільш вірогідним результатом вважають перемогу однієї з тенісисток за підсумками двох сетів.
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