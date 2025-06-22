Ястремская против Кесслер в финале WTA 250 в Ноттингеме: кто фаворит в битве за титул сегодня
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская попытается завоевать свой первый титул за последние шесть лет в финале травяного турнира WTA 250 в английском Ноттингеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
С кем и когда сыграет украинка
Финальный матч состоится в воскресенье, 22 июня. Начало - в 14:00 по Киеву.
Соперницей будет 25-летняя 42-я ракетка мира - американка Маккартни Кесслер. Ястремская в рейтинге WTA сейчас занимает 46-ю строчку.
Это будет третья встреча теннисисток на корте. Сейчас счет ничейный - 1:1. В декабре 2023-го украинка одолела американку на турнире WTA 125 во французском Анже - 5:7, 6:3, 7:6. А в январе этого года соперницы пересеклись во второй раз: на турнире WTA 250 в австралийском Хобарте победила Кесслер - 7:5, 6:4. Обе встречи проходили на харде.
Путь теннисисток к финалу
На пути к решающему поединку обе теннисистки обыграли по четыре соперницы. Из них - по три, которые находятся выше их в мировом рейтинге.
Ястремская чувствует себя на турнире очень уверенно. Пока она проиграла в Ноттингеме лишь один сет.
Путь Ястремской:
- 1/16: Ольга Данилович (Сербия, №37 WTA) - 6:4, 7:6
- 1/8: Антония Ружич (Хорватия, №98 WTA) - 6:2, 2:6, 6:4
- 1/4: Лейла Фернандес (Канада, №30 WTA) - 6:3, 7:6
- 1/2: Магда Линетт (Польша, №31 WTA) - 6:4, 6:4
В то же время дорога Кесслер в финал была более тяжелой.
Путь Кесслер:
- 1/16: Беатрис Аддад Майя (Бразилия, №21 WTA) - 7:5, 6:7, 7:5
- 1/8: Линь Чжу (Китай, №309 WTA) - 6:1, 6:4
- 1/4: Кэти Бултер (Великобритания, №39 WTA) - 6:3, 3:6, 6:4
- 1/2: Ребекка Шрамкова (Словакия, №38 WTA) - 6:4, 6:2
Что означает финал для Ястремской
Для 25-летней Ястремской это первый финал на травяном покрытии в рамках WTA-туров. Ранее она ни разу не проходила дальше полуфинальной стадии на этом типе корта.
Также это будет второй финал в сезоне 2025 года. В феврале украинка уже играла в решающем поединке на турнире в австрийском Линце, где уступила "нейтральной" россиянке Александровой.
Это будет 7-й финал в карьере Ястремской на уровне WTA. На ее счету три титула, последний из которых она получила еще в 2019 году.
Кто фаворит матча
По мнению букмекеров, Ястремская является фавориткой финала. Однако коэффициенты на победу украинки и американки почти равны.
Успех Ястремской оценивается в 1,81. На победу Кесслер ставки принимают с коэффициентом - 1,88.
Наиболее вероятным исходом считают победу одной из теннисисток по итогам двух сетов.
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