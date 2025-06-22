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Ястремская против Кесслер в финале WTA 250 в Ноттингеме: кто фаворит в битве за титул сегодня

Ноттингем, Воскресенье 22 июня 2025 11:58
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Ястремская против Кесслер в финале WTA 250 в Ноттингеме: кто фаворит в битве за титул сегодня Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская попытается завоевать свой первый титул за последние шесть лет в финале травяного турнира WTA 250 в английском Ноттингеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

С кем и когда сыграет украинка

Финальный матч состоится в воскресенье, 22 июня. Начало - в 14:00 по Киеву.

Соперницей будет 25-летняя 42-я ракетка мира - американка Маккартни Кесслер. Ястремская в рейтинге WTA сейчас занимает 46-ю строчку.

Это будет третья встреча теннисисток на корте. Сейчас счет ничейный - 1:1. В декабре 2023-го украинка одолела американку на турнире WTA 125 во французском Анже - 5:7, 6:3, 7:6. А в январе этого года соперницы пересеклись во второй раз: на турнире WTA 250 в австралийском Хобарте победила Кесслер - 7:5, 6:4. Обе встречи проходили на харде.

Путь теннисисток к финалу

На пути к решающему поединку обе теннисистки обыграли по четыре соперницы. Из них - по три, которые находятся выше их в мировом рейтинге.

Ястремская чувствует себя на турнире очень уверенно. Пока она проиграла в Ноттингеме лишь один сет.

Путь Ястремской:

  • 1/16: Ольга Данилович (Сербия, №37 WTA) - 6:4, 7:6
  • 1/8: Антония Ружич (Хорватия, №98 WTA) - 6:2, 2:6, 6:4
  • 1/4: Лейла Фернандес (Канада, №30 WTA) - 6:3, 7:6
  • 1/2: Магда Линетт (Польша, №31 WTA) - 6:4, 6:4

В то же время дорога Кесслер в финал была более тяжелой.

Путь Кесслер:

  • 1/16: Беатрис Аддад Майя (Бразилия, №21 WTA) - 7:5, 6:7, 7:5
  • 1/8: Линь Чжу (Китай, №309 WTA) - 6:1, 6:4
  • 1/4: Кэти Бултер (Великобритания, №39 WTA) - 6:3, 3:6, 6:4
  • 1/2: Ребекка Шрамкова (Словакия, №38 WTA) - 6:4, 6:2

Что означает финал для Ястремской

Для 25-летней Ястремской это первый финал на травяном покрытии в рамках WTA-туров. Ранее она ни разу не проходила дальше полуфинальной стадии на этом типе корта.

Также это будет второй финал в сезоне 2025 года. В феврале украинка уже играла в решающем поединке на турнире в австрийском Линце, где уступила "нейтральной" россиянке Александровой.

Это будет 7-й финал в карьере Ястремской на уровне WTA. На ее счету три титула, последний из которых она получила еще в 2019 году.

Кто фаворит матча

По мнению букмекеров, Ястремская является фавориткой финала. Однако коэффициенты на победу украинки и американки почти равны.

Успех Ястремской оценивается в 1,81. На победу Кесслер ставки принимают с коэффициентом - 1,88.

Наиболее вероятным исходом считают победу одной из теннисисток по итогам двух сетов.

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Теннис Даяна Ястремская
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