ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ястремская против Гофф, старт Костюк и Стародубцевой: когда и где смотреть матчи украинок на "Уимблдоне" сегодня

Уимблдон, Вторник 01 июля 2025 12:36
UA EN RU
Ястремская против Гофф, старт Костюк и Стародубцевой: когда и где смотреть матчи украинок на "Уимблдоне" сегодня Фото: Даяна Ястремская пройдет серьезное испытание уже на старте (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

1 июля в стартовом круге основной сетки Уимблдонского турнира стартуют три украинские теннисистки - Марта Костюк, Даяна Ястремстка и Юлия Стародубцева.

Какие прогнозы, когда и где смотреть матчи отечественных спортсменок - подскажет РБК-Украина.

Пятая попытка Костюк

Первой на корт выйдет вторая отечественная ракетка Марта Костюк. Украинка, которая сейчас в мировом рейтинге находится на 26-й строчке, сыграет против 171-й ракетки мира Вероники Эрьявец из Словении. Начало встречи - не ранее 13:00 по киевскому времени.

Это будет первая встреча теннисисток. Словенка не так часто участвует в турнирах высокого уровня. В основную сетку Уимблдона-2025 она пробилась через квалификацию.

По мнению букмекеров, Костюк является безоговорочным фаворитом. Ставки на ее победу принимают с коэффициентом - 1,09. Победа Эрьявец станет сенсацией - 7,0.

Для украинки это будет пятое подряд выступление в основе "Уимблдона". В 2023 и 2024 годах она доходила до третьего раунда.

Стародубцева против хозяйки турнира

Примерно в 16:30 ожидаем выхода на корт четвертой теннисистки в национальном рейтинге - Юлии Стародубцевой. 68-я в мире, она сыграет против британки Франчески Джонс (№122 WTA).

24-летняя Джонс попала в "основу" на правах хозяйки: она получила wild-card от организаторов турнира.

Спортсменки играли между собой лишь раз, встреча состоялась в прошлом году, на грунтовом турнире в Мексике. Тогда Джонс сумела выиграть в первом круге (7:5, 6:4), после чего добралась до финала.

Букмекеры дают соперницам почти равные шансы. Но небольшое преимущество - у Джонс. Ее возможный успех оценивают в 1,83, тогда как коэффициент на победу украинки - 1,94.

Стародубцева во второй раз играет на "Уимблдоне". В прошлом году она стартовала с квалификации и дошла до второго круга основной сетки.

Испытание для Ястремской

В вечерней сессии, примерно в 19:00, третья в Украине и 42-я в мире Даяна Ястремская попытается сотворить сенсацию в поединке против 2-й ракетки мира - американки Коко Гофф.

Теннисистки играли между собой трижды, все матчи прошли на грунте и завершались победами американки. Последняя встреча состоялась в этом году на турнире в Мадриде. Гофф выиграла в трех сетах - 0:6, 6:2, 7:5.

Гофф явный фаворит предстоящего противостояния. На ее победу дают коэффициент - 1,13. На успех украинки - 5,66.

Нынешний "Уимблдон" станет для Ястремской четвертым. Персональный рекорд - 1/8 финала в 2019 году.

Где смотреть "Уимблдон"-2025

Официальный транслятор Уимблдонского турнира в Украине - Setanta Sports.

Поединки основной женской и мужской сетки "Уимблдона" в прямом эфире доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Трансляции матчей украинских игроков будут доступны также на YouTube канале Setanta Sports.

Недавно писали, что Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины.

Также читайте о том, как Ястремская закрутила роман с младшим бойцом ММА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон Марта Костюк Даяна Ястремская
Новости
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства