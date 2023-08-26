UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ястремська програла фінал кваліфікації US Open

Фото: Даяна Ястремська зупинилася за крок від 1/64 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до основної сітки Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, кваліфікація, фінал, жінки

Ястремська – Русе – 0:2 (6:7, 3:6)

 

Шанс стати шостою українкою у першому колі турніру Ястремська змарнувала в матчі проти Єлени Габріели Русе. Румунка класно розпочала зустріч, повівши з трьома брейками проти одного (5:2). Утім, вітчизняна тенісистка зуміла нав'язати конкуренцію.

Ястремська взяла чотири гейми поспіль і зуміла перевести поєдинок у тай-брейк. Русе, щоправда, там швидко захопила ініціативу та опинилася за крок від сет-пойнту (6:3). Українка билася до останнього, та все ж поступилася (5:7).

Таке завершення першої партії, вочевидь, справило враження на представницю України. Вона провалила початок другого сету (0:3) та надалі змогла лише уникнути розгрому. Трьох набраних пунктів Ястремській вистачило для того, щоб програти гідно.

Отже, румунська тенісистка виступить в основній сітці US Open. Суперниця Русе там визначиться згодом. Натомість у парному розряді уродженка Бухареста змагатиметься в дуеті з українкою Мартою Костюк.

До слова, напередодні Світоліна та інші українки дізналися перших опоненток на Відкритому чемпіонаті США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна ЯстремськаТеннис