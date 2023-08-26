Ястремська програла фінал кваліфікації US Open

US Open, кваліфікація, фінал, жінки

Ястремська – Русе – 0:2 (6:7, 3:6)

Шанс стати шостою українкою у першому колі турніру Ястремська змарнувала в матчі проти Єлени Габріели Русе. Румунка класно розпочала зустріч, повівши з трьома брейками проти одного (5:2). Утім, вітчизняна тенісистка зуміла нав'язати конкуренцію.

Ястремська взяла чотири гейми поспіль і зуміла перевести поєдинок у тай-брейк. Русе, щоправда, там швидко захопила ініціативу та опинилася за крок від сет-пойнту (6:3). Українка билася до останнього, та все ж поступилася (5:7).

Таке завершення першої партії, вочевидь, справило враження на представницю України. Вона провалила початок другого сету (0:3) та надалі змогла лише уникнути розгрому. Трьох набраних пунктів Ястремській вистачило для того, щоб програти гідно.

Отже, румунська тенісистка виступить в основній сітці US Open. Суперниця Русе там визначиться згодом. Натомість у парному розряді уродженка Бухареста змагатиметься в дуеті з українкою Мартою Костюк.