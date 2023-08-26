Ястремская проиграла финал квалификации US Open

US Open, квалификация, финал, женщины

Ястремская – Русе – 0:2 (6:7, 3:6)

Шанс стать шестой украинкой в первом круге турнира Ястремская потеряла в матче против Елены Габриэлы Русе. Румынка классно начала встречу, поведя с тремя брейками против одного (5:2). Впрочем, отечественная теннисистка смогла навязать конкуренцию.

Ястремская взяла четыре гейма подряд и сумела перевести поединок в тай-брейк. Русе, правда, там быстро захватила инициативу и оказалась в шаге от сет-пойнта (6:3). Украинка билась до последнего, но все же уступила (5:7).

Такое завершение первой партии, очевидно, произвело впечатление на представительницу Украины. Она провалила начало второго сета (0:3) и в дальнейшем смогла лишь избежать разгрома. Три набранных пункта Ястремской хватило для того, чтобы проиграть достойно.

Итак, румынская теннисистка выступит в основной сетке US Open. Соперница Русе там определится со временем. В парном разряде уроженка Бухареста будет соревноваться в дуэте с украинкой Мартой Костюк.