Ястремська продовжила марафон патріотичних послань з Мельбурна: тепле відео

Українська тенісистка Даяна Ястремська відсвяткувала вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії традиційним зверненням до співвітчизників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.
23-річна українка знову залишила автограф на об'єктиві камери після перемоги над білорускою Азаренкою в четвертому раунді Australian Open. Телеглядачі побачили чергове послання англійською.
"Сім'я – це моя Україна. Дякую", – лаконічно написала Ястремська та домалювала сердечко, перегравши принципову опонентку.
Для перемоги над Азаренкою українській тенісистці знадобилися лише два сети. У першому одеситка виграла на тай-брейку (7:6), а у другій партії обійшлася без нього (6:4). Суперницею в 1/4 фіналу стала чешка Лінда Носкова.
Українка через низький рейтинг не потрапила до списку сіяних тенісисток. Більше того, їй довелося долати сито кваліфікації.
Там одеситка почергово вибила хорватку Бошковіч, гречанку Грамматікопулу та австралійку Джойнт. У першому колі основної сітки Ястремська сенсаційно розібралася з чинною переможницею Вімблдонського турніру Вондроушовою з Чехії. Пізніше вона вибила француженку Грачову та американку Наварро.
До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.
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