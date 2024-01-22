UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ястремська продовжила марафон патріотичних послань з Мельбурна: тепле відео

Фото: Даяна Ястремська вперше вийшла в 1/4 фіналу на мейджорах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська відсвяткувала вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії традиційним зверненням до співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

23-річна українка знову залишила автограф на об'єктиві камери після перемоги над білорускою Азаренкою в четвертому раунді Australian Open. Телеглядачі побачили чергове послання англійською.

"Сім'я – це моя Україна. Дякую", – лаконічно написала Ястремська та домалювала сердечко, перегравши принципову опонентку.

Для перемоги над Азаренкою українській тенісистці знадобилися лише два сети. У першому одеситка виграла на тай-брейку (7:6), а у другій партії обійшлася без нього (6:4). Суперницею в 1/4 фіналу стала чешка Лінда Носкова.

 

 

 

Даяна Ястремська на Australian Open-2024

Українка через низький рейтинг не потрапила до списку сіяних тенісисток. Більше того, їй довелося долати сито кваліфікації.

Там одеситка почергово вибила хорватку Бошковіч, гречанку Грамматікопулу та австралійку Джойнт. У першому колі основної сітки Ястремська сенсаційно розібралася з чинною переможницею Вімблдонського турніру Вондроушовою з Чехії. Пізніше вона вибила француженку Грачову та американку Наварро.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian OpenДаяна ЯстремськаТеннис