RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ястремская продлила марафон патриотических посланий из Мельбурна: теплое видео

Фото: Даяна Ястремская впервые вышла в 1/4 финала на мейджорах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отпраздновала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии традиционным обращением к соотечественникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

23-летняя украинка снова оставила автограф на объективе камеры после победы над белорусской Азаренко в четвертом раунде Australian Open. Телезрители увидели очередное послание на английском.

"Семья – это моя Украина. Спасибо", – лаконично написала Ястремская и дорисовала сердечко, переиграв принципиальную оппонентку.

Для победы над Азаренко украинской теннисистке понадобилось всего два сета. В первом одесситка выиграла на тай-брейке (7:6), а во второй партии обошлась без него (6:4). Соперницей в 1/4 финала стала чешка Линда Носкова.

 

 

 

Даяна Ястремская на Australian Open-2024

Украинка из-за низкого рейтинга не попала в список сеянных теннисисток. Более того, ей пришлось преодолевать сито квалификации.

Там одесситка поочередно выбила хорватку Бошкович, гречанку Грамматикопулу и австралийку Джойнт. В первом круге основной сетки Ястремская сенсационно разобралась с действующей победительницей Уимблдонского турнира Вондроушовой из Чехии. Позже она выбила француженку Грачеву и американку Наварро.

К слову, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian OpenДаяна ЯстремскаяТеннис