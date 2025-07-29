Ястремська помстилася за Олімпіаду-2024 і вийшла до третього кола в Монреалі

Українка взяла реванш

У другому колі змагань у Монреалі Ястремська здолала представницю Колумбії Камілу Осоріо.

Матч завершився перемогою Ястремської, яка впевнено взяла реванш за поразку на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Тоді українка поступилася у двох сетах, але цього разу ситуація змінилася.

Хід матчу

Початок зустрічі склався для Даяни непросто. У першому сеті тенісистки йшли рівно до рахунку 3:3, але потім українка тричі поспіль програла свої гейми, дозволивши суперниці виграти партію - 3:6.

У другому сеті Ястремська захопила ініціативу й повела з перевагою у два гейми, однак Осоріо зуміла повернутись у гру, не лише зрівнявши рахунок, а й вийшовши вперед.

Наприкінці партії Даяна двічі отримувала перевагу, та колумбійка кожного разу відповідала зворотними брейками. Доля сету вирішувалась на тайбрейку - за рахунку 4:5 українка виграла три очки поспіль і зрівняла рахунок - 7:6 (7:5).

У вирішальній третій партії боротьба тривала до 2:2, після чого Ястремська виграла чотири гейми поспіль і завершила матч перемогою - 3:6, 7:6(5), 6:2.

Наступна суперниця - Емма Наварро

У третьому колі турніру українка зустрінеться з американкою Еммою Наварро, яка займає 11-те місце у світовому рейтингу. В 1/32 фіналу представниця США впевнено обіграла канадку Ребекку Маріно (6:1, 6:2).

Де дивитися турнір

Офіційними трансляторами змагань у Канаді є телеканали Sportsnet і TVA Sports, а для української аудиторії - Setanta Sports.