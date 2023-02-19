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Ястремська з перемоги стартувала в основній сітці турніру в ОАЕ

Фото: Даяна Ястремська пробилася в 1/16 фіналу Дубаїв-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська здолала француженку Алізе Корне в першому раунді турніру в Дубаях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Dubai Tennis Championships, 1/32 фіналу

Ястремська – Корне – 2:0 (6:2, 6:3)

Розпочали суперниці в спокійному темпі. Та українка швидко захопила ініціативу та з двома брейками швидко опинилася за крок від закриття сету (5:1). Корне спробувала нав'язати боротьбу та навіть набрала другий пункт на подачі Ястремської. Утім, та відразу ж цей поступ припинила ще одним брейком.

Друга партія виявилася конкурентнішою. Опонентки йшли нога в ногу аж до восьмого гейму. За рахунку 4:3 на власну користь українська тенісистка з третьої спроби дотиснула Корне на подачі француженки. А потім відразу ж узяла ще одне очко та закрила гейм, сет і матч.

Суперниця Ястремської визначиться пізніше. У рамках 1/16 фіналу вона зустрінеться з переможницею протистояння росіянки Кудерметової та першої ракетки України Калініної. Також у Дубаях змагаються українки Костюк і Завацька.

Раніше Людмила Кіченок програла парний фінал Qatar Open-2023. У парі з латвійкою Остапенко вони в трьох сетах програли американкам Гауфф і Пегулі. Обидва дуети отримали перші номери посіву і в ОАЕ.

До слова, раніше Ястремська повернулася до топ-100 класифікації жіночого тенісу.

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Даяна ЯстремськаТеннис