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Ястремская с победы стартовала в основной сетке турнира в ОАЭ

Фото: Даяна Ястремская пробилась в 1/16 финала Дубае-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одолела француженку Ализе Корне в первом раунде турнира в Дубае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/32 финала

Ястремская – Корне – 2:0 (6:2, 6:3)

Начали соперницы в спокойном темпе. Но украинка быстро захватила инициативу и с двумя брейками быстро оказалась в шаге от закрытия сета (5:1). Корне попыталась навязать борьбу и даже набрала второй пункт на подаче Ястремской. Впрочем, она сразу же эту попытку пресекла еще одним брейком.

Вторая партия оказалась более конкурентной. Оппонентки шли нога в ногу до восьмого гейма. При счете 4:3 в свою пользу украинская теннисистка с третьей попытки дожала Корне на подаче француженки. А потом сразу взяла еще одно очко и закрыла гейм, сет и матч.

Соперница Ястремской определится позже. В рамках 1/16 финала она встретится с победительницей противостояния россиянки Кудерметовой и первой ракетки Украины Калининой. Также в Дубае соревнуются украинки Костюк и Завацкая.

Ранее Людмила Киченок проиграла парный финал Qatar Open-2023. В паре с латышкой Остапенко они в трех сетах проиграли американкам Гауфф и Пегуле. Оба дуэта получили первые номера посева и в ОАЭ.

К слову, ранее Ястремская вернулась в топ-100 классификации женского тенниса.

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Даяна ЯстремскаяТеннис