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Людмила Кіченок драматично програла фінал парного розряду в Катарі

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Доха, П'ятниця 17 лютого 2023 20:47
Людмила Кіченок драматично програла фінал парного розряду в Катарі Фото: Людмила Кіченок та Єлена Остапенко програли перший фінал у 2023 році (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко в трьох сетах вирішального матчу турніру в катарській столиці поступилася американському дуету Корі Гауфф і Джессіки Пегули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Qatar Total Open, фінал, парний розряд

Гауфф/Пегула – Л. Кіченок/Остапенко – 2:1 (6:4, 2:6, 10:7)

Дует американок розпочав надпотужно. З двома брейками Гауфф і Пегула впевнено повели (3:0). Утім, здаватися опоненткам у плани пари українки та латвійки не входило. У наступні шість геймів Кіченок і Остапенко нав'язали конкуренцію і скоротили відставання до мінімуму (4:5).

Більше того, у дев'ятому геймі вони відіграли сет-пойнт американських тенісисток. Щоправда, подвиг виявився даремним. Гауфф і Пегула опанували ситуацію, виграли свою подачу та завершили партію за 37 хвилин. Зате другий сет обернувся для них фіаско.

Цього разу Кіченок із Остапенко взялися до справи після обміну брейками в дебюті сету (2:2). Українсько-латвійський дует узяв 4 гейми поспіль і зрівняв рахунок за партіями. Здолати опір американок вдалося ще швидше – за 31 хвилину, тож матч перейшов у скорочений вирішальний сет.

Тут вже настали справжні гойдалки. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. У якийсь момент здалося, що Кіченок у парі з Остапенко ось-ось завоює трофей. Та ведучи 7:6 в ендшпілі, вони програли Гауфф і Пегулі чотири розіграші поспіль і зосталися з втішним призом.

До слова, раніше Завацька та Ястремська вийшли до фіналу кваліфікації турніру в Дубаях.

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