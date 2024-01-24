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Ястремська отримала суперницю в півфіналі Australian Open: хто вона така

Фото: Чжен Ціньвень вперще гратиме в півфіналах мейджорів (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень виграла чвертьфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року в нейтральної росіянки Анни Калінскої та зустрінеться з представницею України Даяною Ястремською в 1/2 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1/4 фіналу, жінки

Калінская – Чжен – 1:2 (7:6, 3:6, 1:6)

 

21-річна китаянка провела на корті 138 хвилин, зігравши максимальні три сети. У першій партії Чжен поступилася росіянці на тай-брейку, хоча була в ньому проміжним лідером (3:1). Утім, зуміла реваншуватися в другій завдяки брейку в середині сету.

Довелося грати вирішальну партію. Там представниця Піднебесної просто зім'яла Калінскую. Після обміну очками в дебюті Чжен виграла 5 геймів поспіль і закрила сет і матч із першої спроби всього за 38 хвилин.

У півфіналі молода китаянка протистоятиме Ястремській. Поєдинок відбудеться 25 січня. Попередній час початку зустрічі – 12:00 за київським часом.

Хто така Чжен Ціньвень

Уродженка провінції Хубей, на дорослому рівні дебютувала в 2017 році. Піковий рейтинг – 13-те місце в класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) 8 січня 2024-го.

На елітному рівні виграла 2 трофеї торік – Palermo Ladies Open та домашній Zhengzhou Open. Після відмови низки провідних тенісисток опинилася в списку учасниць WTA Finals-2023. Там дійшла до фіналу, де в двох сетах поступилася бразилійці Хаддад Майї.

Півфінал Australian Open-2024 – найкращий результат на турнірах серії "Гренд Слем" у кар'єрі. Із Ястремською на корті зустрінеться вперше.

Нагадаємо, українка Ястремська вибила чешку Носкову в 1/4 фіналу мейджора.

До слова, раніше згадали шлях Ястремської в чвертьфінал Australian Open.

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