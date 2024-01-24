Ястремская получила соперницу в полуфинале Australian Open: кто она такая

Australian Open, 1/4 финала, женщины

Калинская – Чжэн – 1:2 (7:6, 3:6, 1:6)

21-летняя китаянка провела на корте 138 минут, сыграв максимальные три сета. В первой партии Чжэн уступила россиянке на тай-брейке, хотя была в нем промежуточным лидером (3:1). Впрочем, сумела реваншироваться во второй благодаря брейку в середине сета.

Пришлось играть решающую партию. Там представительница Поднебесной просто смяла Калинскую. После обмена очками в дебюте Чжэн выиграла 5 геймов подряд и закрыла сет и матч с первой попытки всего за 38 минут.

В полуфинале молодая китаянка будет противостоять Ястремской. Поединок состоится 25 января. Предварительное время начала встречи – 12 часов по киевскому времени.

Кто такая Чжэн Циньвэнь

Уроженка провинции Хубэй, на взрослом уровне дебютировала в 2017 году. Пиковый рейтинг – 13-е место в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) 8 января 2024-го.

На элитном уровне выиграла 2 трофея в прошлом году – Palermo Ladies Open и домашний Zhengzhou Open. После отказа ряда ведущих теннисисток оказалась в списке участниц WTA Finals-2023. Там дошла до финала, где в двух сетах уступила бразильянке Хаддад Майи.

Полуфинал Australian Open-2024 – лучший результат на турнирах серии "Грэнд Слэм" в карьере. С Ястремской на корте встретится впервые.