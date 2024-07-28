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Ястремська оформила вольову перемогу на старті Олімпіади-2024

Фото: Даяна Ястремська здобула перемогу в трьох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла бразилійку Лауру Пігоссі в першому раунді олімпійського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, теніс, 1-й раунд, жінки

Пігоссі – Ястремська – 1:2 (6:3, 5:7, 0:6)

 

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі ініціативою заволоділа бразильська тенісистка. Вона максимально уважно зіграла на власних подачах, ще двічі набрала пункти на подачах Ястремської та завершила сет на свою користь за 31 хвилину.

У другій партії опонентки спершу зосередилися на власних подачах. На брейк же українки в сьомому геймі Пігоссі миттєво відповіла зворотним. Однак, до тай-брейку справа не дійшла. За рахунку 5:5 Ястремська перейшла в контрнаступ, взяла подачу бразилійки та відразу ж закрила сет.

А ось у вирішальній партії боротьби не вийшло. Українська тенісистка як розпочала з брейку, так і не віддала Пігоссі жодного гейму. Зрештою, за півгодини з хвостиком представниця України повісила суперниці "бублик" і завоювала путівку в 1/16 фіналу.

У наступному колі Ястремська зустрінеться з колумбійкою Камілою Осоріо Серрано. Вона в першому раунді сенсаційно здолала Єлену Остапенко з Латвії. Матч попередньо відбудеться 29 липня.

До слова, перша ракетка України Костюк здолала новозеландку Сан у першому колі Олімпійських ігор-2024.

Нагадаємо, раніше Світоліна перемогла японку Учідзіму в 1/32 фіналу Олімпіади.

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ТенісДаяна ЯстремськаОлімпіада 2024