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Ястремская оформила волевую победу на старте Олимпиады-2024

Фото: Даяна Ястремская одержала победу в трех сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила бразильянку Лауру Пигосси в первом раунде олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, теннис, 1-й раунд, женщины

Пигосси – Ястремская – 1:2 (6:3, 5:7, 0:6)

 

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Дальше инициативой завладела бразильская теннисистка. Она максимально внимательно сыграла на собственных подачах, еще дважды набрала пункты на подачах Ястремской и завершила сет в свою пользу за 31 минуту.

Во второй партии оппонентки сначала сосредоточились на собственных подачах. На брейк же украинки в седьмом гейме Пигосси мгновенно ответила обратным. Однако до тай-брейка дело не дошло. При счете 5:5 Ястремская перешла в контрнаступление, взяла подачу бразильянки и сразу же закрыла сет.

А вот в решающей партии борьбы не получилось. Украинская теннисистка как начала с брейка, так и не отдала Пигосси ни одного гейма. В конце концов, через полчаса с хвостиком представительница Украины повесила сопернице "баранку" и завоевала путевку в 1/16 финала.

В следующем круге Ястремская встретится с колумбийкой Камилой Осорио Серрано. Она в первом раунде сенсационно одолела Елену Остапенко из Латвии. Матч предварительно состоится 29 июля.

К слову, первая ракетка Украины Костюк одолела новозеландку Сан в первом круге Олимпийских игр-2024.

Напомним, ранее Свитолина победила японку Учидзиму в 1/32 финала Олимпиады.

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ТеннисДаяна ЯстремскаяОлимпиада 2024