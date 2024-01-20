Ястремська з новою сенсацією вперше пробилася в 1/8 фіналу Australian Open: відео

Australian Open, 3-й раунд, жінки

Наварро – Ястремська – 1:2 (2:6, 6:2, 1:6)

Проти американської тенісистки Емми Наварро українка стартувала бездоганно. Вона швидко оформила два брейки та до середини сету вже вела 4:0. Представниця США спробувала огризнутися взятим на подачі Ястремської пунктом. Та вона зі ще одним брейком закрила сет за 32 хвилини.

Утім, розвинути успіх відразу вітчизняній тенісистці не вдалося. Старт другої партії виявився дзеркальним відображенням першої. Тепер Наварро повела з рахунком 4:0, а Ястремська вже не спромоглася її наздогнати. Українка вдовольнилася тими ж двома пунктами.

Довелося грати вирішальний сет. Однак, інтриги в ньому фактично не було. Ястремська дозволила американці набрати лише один пункт. Сама ж виграла по три гейми до та після цієї події. Зрештою, українка з другої спроби холоднокровно реалізувала матчбол.

У рамках 1/8 фіналу Australian Open, куди Ястремська потрапила вперше в кар'єрі, вона зустрінеться з досвідченою білорускою Вікторією Азаренко. Та в двох сетах розібралася з латвійкою Єленою Остапенко. Матч відбудеться 21 січня.