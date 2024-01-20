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Ястремская с новой сенсацией впервые пробилась в 1/8 финала Australian Open: видео

Фото: Даяна Ястремская выиграла 6 матчей подряд в Мельбурне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская неожиданно вышла в четвертый круг соревнований Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 3-й раунд, женщины

Наварро – Ястремская – 1:2 (2:6, 6:2, 1:6)

 

 

Против американской теннисистки Эммы Наварро украинка стартовала безупречно. Она быстро оформила два брейка и к середине сета уже вела 4:0. Представительница США попыталась огрызнуться взятым на подаче Ястремской пунктом. Но она с еще одним брейком закрыла сет за 32 минуты.

Впрочем, развить успех сразу отечественной теннисистке не удалось. Старт второй партии оказался зеркальным отражением первой. Теперь Наварро повела со счетом 4:0, а Ястремская уже не смогла ее догнать. Украинка удовлетворилась теми же двумя пунктами.

Пришлось играть решающий сет. Однако интриги в нем фактически не было. Ястремская позволила американке набрать всего один пункт. Сама же выиграла по три гейма до и после этого события. В конце концов, украинка со второй попытки хладнокровно реализовала матчбол.

В рамках 1/8 финала Australian Open, куда Ястремская попала впервые в карьере, она встретится с опытной белоруской Викторией Азаренко. Та в двух сетах разобралась с латвийкой Еленой Остапенко. Матч состоится 21 января.

К слову, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Australian OpenДаяна ЯстремскаяТеннис