Стремится к войне, а не миру. Россия игнорирует намерение Франциска посетить Москву, - МИД

Россия игнорирует намерение Папы Римского Франциска посетить Москву и Киев. Российский режим стремится к войне, а не миру.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Украинская сторона неоднократно приглашала Папу Римского посетить Украину, поскольку это усилит роль Понтифика в восстановлении мира в нашей стране, а также поддержит дух нашего народа.

"Показательно, что в Москве пока всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить Россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не миру",- отметил Николенко.

По словам спикера МИД, сегодня пришло время усилить связи с теми, кто действительно хочет мира в Украине.

"Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро непременно победит российское зло",- добавил Николенко.