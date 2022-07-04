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Стремится к войне, а не миру. Россия игнорирует намерение Франциска посетить Москву, - МИД

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 13:54
Стремится к войне, а не миру. Россия игнорирует намерение Франциска посетить Москву, - МИД Фото: Олег Николенко, прессекретарь МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия игнорирует намерение Папы Римского Франциска посетить Москву и Киев. Российский режим стремится к войне, а не миру.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Украинская сторона неоднократно приглашала Папу Римского посетить Украину, поскольку это усилит роль Понтифика в восстановлении мира в нашей стране, а также поддержит дух нашего народа.

"Показательно, что в Москве пока всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить Россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не миру",- отметил Николенко.

По словам спикера МИД, сегодня пришло время усилить связи с теми, кто действительно хочет мира в Украине.

"Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро непременно победит российское зло",- добавил Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинский МИД отреагировал на попытки западной прессы подыгрывать пропаганде России.

Также добавим, что Франциск планирует посетить Украину и Россию уже после визита в Канаду, назначенного на июль текущего года.

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