Стремится к войне, а не миру. Россия игнорирует намерение Франциска посетить Москву, - МИД
Россия игнорирует намерение Папы Римского Франциска посетить Москву и Киев. Российский режим стремится к войне, а не миру.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Украинская сторона неоднократно приглашала Папу Римского посетить Украину, поскольку это усилит роль Понтифика в восстановлении мира в нашей стране, а также поддержит дух нашего народа.
"Показательно, что в Москве пока всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить Россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не миру",- отметил Николенко.
По словам спикера МИД, сегодня пришло время усилить связи с теми, кто действительно хочет мира в Украине.
"Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро непременно победит российское зло",- добавил Николенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинский МИД отреагировал на попытки западной прессы подыгрывать пропаганде России.
Также добавим, что Франциск планирует посетить Украину и Россию уже после визита в Канаду, назначенного на июль текущего года.
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