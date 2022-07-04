Прагне війни, а не миру. Росія ігнорує намір Франциска відвідати Москву, - МЗС
Росія ігнорує намір Папи Римського Франциска відвідати Москву та Київ. Російський режим прагне війни, а не миру.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Українська сторона неодноразово запрошувала Папу Римського відвідати України, оскільки це посилить роль Понтифіка в відновленні миру в нашій країні, а також підтримає дух нашого народу.
"Показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Святійшого Отця відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру", - відзначив Ніколенко.
За словами речника МЗС, сьогодні настав час посилити зв'язки з тими, хто справді прагне миру в Україні.
"Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українське МЗС відреагувало на спроби західної преси підігрувати пропаганді Росії.
Також додамо, що Франциск планує відвідати Україну й Росію вже після візиту до Канади, який назначений на липень поточного року.
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