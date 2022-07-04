Прагне війни, а не миру. Росія ігнорує намір Франциска відвідати Москву, - МЗС

Росія ігнорує намір Папи Римського Франциска відвідати Москву та Київ. Російський режим прагне війни, а не миру.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Українська сторона неодноразово запрошувала Папу Римського відвідати України, оскільки це посилить роль Понтифіка в відновленні миру в нашій країні, а також підтримає дух нашого народу.

"Показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Святійшого Отця відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру", - відзначив Ніколенко.

За словами речника МЗС, сьогодні настав час посилити зв'язки з тими, хто справді прагне миру в Україні.

"Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло", - додав Ніколенко.