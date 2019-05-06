Стрілку, який поранив журналіста у Києві, повідомили про підозру

Фото: Володимир Рунець (facebook.com/quick2reply)

Готується клопотання про взяття зловмисника під варту

Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному мешканцю столиці, який вчинив стрілянину та поранив журналіста. Про це повідомляє РБ-Ураїна із посиланням на прес-службу прокуатури міста Києва.

Зазначається, що 5 травня близько 22:00 на літній терасі закладу "Портер Паб" в Оболонському районі столиці стався словесний конфлікт зловмисника з компанією молодих людей. Підозрюваний у результатів здійснив 6 пострілів із гвинтівки.

"Внаслідок пострілів одна із куль влучила в потерпілого, заподіявши останньому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи", - зазначили в прокуратурі.

Поранений виявився журналістом. Зловмисника затримано, а під час обшуку його автомобіля було вилучено карабін "Сайга" Н-04132530 калібру 7,62 мм, набої 7,62*39мм, а також магазини.

"Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України(грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї)", - уточнили в прокуратурі.

Також готується клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - резюмували в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 травня кореспондент "Настоящего Времени" в Києві Володимир Рунец був поранений з вогнепальної зброї.