ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стрелявшего в журналиста в Киеве отпустили под поручительство депутатов

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 21:28
Стрелявшего в журналиста в Киеве отпустили под поручительство депутатов
Фото: Владимир Рунец (facebook.com/quick2reply)

Заявление о взятии на поруки подали пять народных депутатов Украины

Оболонский районный суд города Киева отпустили под личное поручительство депутатов Владимира Регешу, который ранил журналиста издания "Настоящее время" во время стрельбы возле одного из пабов в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявление о взятии на поруки подали пять народных депутатов Украины (каждый отдельно). Это, в частности, Оксана Корчинский, Андрей Левус, Егор Соболев, Андрей Антонищак и Сергей Высоцкий.

"Суд учел то, что они заслуживают доверия и способны обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого, поэтому отправил его на поруки", - заявила Максимец.

Она добавила, что суд обязал Регеша появляться на вызовы в производстве и сообщать об изменении места жительства.

Напомним,  5 мая ветеран военных действий на Донбассе Владимир Решега выстрелил в ногу корреспондента Владимира Рунеца. Его отвезли в больницу и прооперировали. 

Как сообщил пострадавший, мужчина был должен девушке крупную сумму денег и регулярно ей угрожал. Вечером 5 мая он приехал в паб, где сидел журналист, девушка и несколько других знакомых.

Позже Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему Владимиру Решеге. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия).

 

Два журналиста Reuters освобождены из тюрьмы в Мьянме В Киеве состоится Межпарламентская конференция по борьбе с антисемитизмом
Новости Украины КиевжурналистыСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь