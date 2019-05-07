Стрелявшего в журналиста в Киеве отпустили под поручительство депутатов

Фото: Владимир Рунец (facebook.com/quick2reply)

Заявление о взятии на поруки подали пять народных депутатов Украины

Оболонский районный суд города Киева отпустили под личное поручительство депутатов Владимира Регешу, который ранил журналиста издания "Настоящее время" во время стрельбы возле одного из пабов в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявление о взятии на поруки подали пять народных депутатов Украины (каждый отдельно). Это, в частности, Оксана Корчинский, Андрей Левус, Егор Соболев, Андрей Антонищак и Сергей Высоцкий.

"Суд учел то, что они заслуживают доверия и способны обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого, поэтому отправил его на поруки", - заявила Максимец.

Она добавила, что суд обязал Регеша появляться на вызовы в производстве и сообщать об изменении места жительства.

Напомним, 5 мая ветеран военных действий на Донбассе Владимир Решега выстрелил в ногу корреспондента Владимира Рунеца. Его отвезли в больницу и прооперировали.

Как сообщил пострадавший, мужчина был должен девушке крупную сумму денег и регулярно ей угрожал. Вечером 5 мая он приехал в паб, где сидел журналист, девушка и несколько других знакомых.

Позже Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему Владимиру Решеге. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия).