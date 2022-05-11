Стреляли из самолета. В Одесской области сбили российскую ракету

В Одесской области, над морем, сбили русскую ракету, которая была выпущена с самолета. Сработали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущено крылатую ракету, которую над морем метко сбит силами ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним, последние дни Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как с Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.
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