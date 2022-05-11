Стріляли з літака. В Одеській області збили російську ракету

В Одеській області, над морем, збили російську ракту, яка була випущена з літака. Спрацювали сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"По Одській області нанесено черговий ракетний удар. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, останні дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.