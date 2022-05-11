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Стріляли з літака. В Одеській області збили російську ракету

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Україна, Середа 11 травня 2022 14:33
Стріляли з літака. В Одеській області збили російську ракету Фото: винищувач (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Одеській області, над морем, збили російську ракту, яка була випущена з літака. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"По Одській області нанесено черговий ракетний удар. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останні дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.

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