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Стреляли из гранатометов, пулеметов и не только: оккупанты обстреляли Причепиловку

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Украина, Вторник 25 января 2022 07:42
Стреляли из гранатометов, пулеметов и не только: оккупанты обстреляли Причепиловку Фото: боевики обстреляли Причепиловку в Луганской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 24 января, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом, в результате обстрелов, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе, нарушая договоренности ТКГ.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации велись в сторону Причепиловки в Луганской области. Оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов наши бойцы не пострадали. Также отмечается, что благодаря усилиям наших защитников рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

Напомним, что 23 января на Донбассе зафиксировано 3 обстрела и травмирован боец. Боевики открывали огонь по позициям ВСУ из минометов и гранатометов.

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