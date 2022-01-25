Стреляли из гранатометов, пулеметов и не только: оккупанты обстреляли Причепиловку

За прошедшие сутки, 24 января, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом, в результате обстрелов, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе, нарушая договоренности ТКГ.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации велись в сторону Причепиловки в Луганской области. Оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов наши бойцы не пострадали. Также отмечается, что благодаря усилиям наших защитников рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.