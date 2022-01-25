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Стріляли з гранатометів, кулеметів і не тільки: окупанти обстріляли Причепилівку

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 07:42
Стріляли з гранатометів, кулеметів і не тільки: окупанти обстріляли Причепилівку Фото: бойовики обстріляли Причепилівку в Луганській області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 24 січня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому, в результаті обстрілів, українські військові не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі, порушуючи домовленості ТКГ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 р.в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Обстріли збройних формувань Російської Федерації велися в бік Причепилівки в Луганській області. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів наші бійці не постраждали. Також наголошується, що завдяки зусиллям наших захисників рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, що 23 січня на Донбасі зафіксовано 3 обстріли та травмований боєць. Бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів і гранатометів.

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