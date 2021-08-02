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Стреляли из гранатометов и пулеметов: боевики на Донбассе нарушают режим "тишины"

Автор: Анастасия Рокитна

Штаб операции Объединенных сил опубликовал сводку по ситуации на Донбассе. За минувшие сутки, 1 августа, оккупанты четыре раза нарушили режим "тишины".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

Возле Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Напомним, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз 31 июля. В результате обстрелов один украинский воин получил ранение.

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Донбасс