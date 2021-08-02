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Стріляли з гранатометів та кулеметів: бойовики на Донбасі порушують режим "тиші"

Автор: Анастасія Рокитна

Штаб операції Об'єднаних сил опублікував зведення щодо ситуації на Донбасі. За минулу добу, 1 серпня, окупанти чотири рази порушили режим "тиші".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Біля Авдіївки бойовики обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівка окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 7 разів 31 липня. В результаті обстрілів один український воїн отримав поранення.

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Донбас