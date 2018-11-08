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Стрілок, який відкрив вогонь у барі під Лос-Анджелесом, наклав на себе руки

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 18:12
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)
Фото: поліція на місці стрілянини в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)

Поліція вважає, що він застрелився, коли побачив, що наближаються поліцейські

Стрілок, який 7 листопада відкрив вогонь в ресторані міста Таузанд-Окс під Лос-Анджелесом (штат Каліфорнія), покінчив із собою, коли побачив поліцейських, які наближались до місця події. Про це повідомив у четвер, 8 листопада, шериф місцевої поліції Джефф Дін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вважаємо, що він сам застрелився, коли увійшли офіцери поліції", - сказав він.

Поліція встановила особу стрілка. Ним виявився 28-річний Єн Девід Лонг.

Нагадаємо, в результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксе в 40 милях від Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) загинули 13 осіб, враховуючи стрілка. Ввечері невідомий здійснив понад 30 пострілів. Постраждалі в паніці вибігали з приміщення і намагалися сховатися на найближчій заправці. На момент події в ресторані знаходилися більше сотні відвідувачів.

Поліція Каліфорнії заявила про загибель стрілка в ресторані Borderline Bar & Gril. У той же час влада не уточнюють, як загинув стрілок. Також повідомляється, що помічник шерифа був застрелений, коли приїхав за викликом на місце інциденту і увійшов в приміщення ресторану.

Поліція встановила особу того, хто стріляв в барі під Лос-Анджелесом В ході стрільби під Лос-Анджелесом загинули 13 осіб
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